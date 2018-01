CONTRATTI: UNC, RECORD STORICO PER ATTESA RINNOVO

30 gennaio 2018- 11:58

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "Si tratta di due record storici negativi". Così Massimiliano Dona, il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati dell'Istat e in particolare il dato sull’attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto che è in media di 71,5 mesi, mentre l’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 29,5 mesi."Mai, dall'inizio delle serie storiche, iniziate nel 1982 -sottolinea-, si erano registrati valori così alti e sfavorevoli. Nel caso della durata media della vacanza contrattuale per i dipendenti in attesa di rinnovo, pari per il totale dell'economia a 71,5 mesi, il primato non dipende solo dalla pubblica amministrazione, che raggiunge i 96 mesi, ma anche dal settore privato, che svetta a 41,8 mesi. Record per tutti i comparti salvo per l'agricoltura: l'industria tocca i 18,8 mesi mentre i servizi destinabili alla vendita i 52 mesi" prosegue Dona."E' evidente che se le tariffe aumentano ogni anno, mentre gli stipendi restano al palo, i consumi non potranno mai decollare. Per questo è giunto il momento di intervenire a livello legislativo, ripristinando meccanismi automatici, come la scala mobile all'inflazione programmata" conclude Dona.