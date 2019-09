19 settembre 2019- 16:42 Contratti: varata piattaforma Ccnl calzaturiero, più impegno per sicurezza (2)

(AdnKronos) - I sindacati chiedono espressamente "la costituzione di un ente bilaterale, misure mirate per i bisogni individuali e sociali dei lavoratori, un maggiore impegno per la sicurezza, un forte investimento nella formazione professionale". Nei prossimi giorni, come comunicato dalle segreterie nazionali di Filctem, Femca e Uiltec, inizierà la diffusione dei contenuti e del dibattito in sede di assemblee e nei luoghi di lavoro, fino a fine ottobre. "Chiuderà l'agenda ai primi di novembre", concludono i sindacati,"un'assemblea di ritorno con la delegazione trattante per l'approvazione definitiva del documento, da presentare tempestivamente alla controparte".