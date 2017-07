CONTRATTO: ARCHIVIO 4.0 UIL, SU 200 INTESE AZIENDALI SALARIO PRODUTTIVITà 72% (2)

11 luglio 2017- 11:00

(AdnKronos) - Ma nell' archivio 4.0 messo a punto dal sindacato anche 700 accordi aziendali e territoriali del settore privato e oltre 6.000 clausole contrattuali (informativa aziendale; assunzione a tempo indeterminato; part time; turni; smart working; banca ore; congedi parentali; asili nido; sostegno allo studio; livelli occupazionali; mansioni /inquadramento professionale; premio di produttività). Un archivio da implementare ulteriormente , spiega la ricerca, che renderà possibile "in tempo reale ricercare nei diversi contratti gli aspetti che più interessano e che possono essere utili sia a chi ha deciso di studiare e approfondire questa materia, sia a chi quotidianamente si trova ad affrontare l’ambito della contrattazione."Ma già ora, dice la Uil, una constatazione appare evidente: "la contrattazione collettiva costituisce un elemento imprescindibile per migliorare, da tutti i punti di vista, le condizioni di lavoro. Sempre più chi si appresta a svolgere un ruolo di rappresentanza dovrà, di conseguenza, aver maturato quelle conoscenze e quelle capacità atte a metterlo in condizione di ricercare le specifiche soluzioni ai determinati problemi che si troverà ad affrontare nelle diverse realtà nelle quali dovrà operare".