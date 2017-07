CONTRATTO: BOERI, RAPPRESENTANZA SIA TRASPARENTE, SINDACALIZZAZIONE è BASSA

4 luglio 2017- 11:20

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Serve maggiore trasparenza sulla rappresentatività effettiva dei sindacati considerato che il numero dei dipendenti iscritti al sindacato in imprese che fanno capo a Confindustria sul totale degli occupati si aggirerebbe intorno al 25%, "più basso di quanto comunemente si ritiene". E' il presidente Inps, Tito Boeri, a richiamare Cgil Cisl e Uil su uno dei temi più caldi al centro del confronto con Viale dell'Astronomia.Servono, dunque, spiega, "più informazioni, sulle rappresentatività dei sindacati e delle associazioni di categoria e sui luoghi della contrattazione aziendale" perchè va considerato non solo "il pesante deficit di informazione sulla copertura effettiva della contrattazione collettiva" ma anche la quantità di risorse che il governo ha deciso di investire nel welfare aziendale. "È una questione di democrazia: dobbiamo sapere chi può accedere al welfare aziendale e chi no", prosegue. E i dati sulle iscrizioni ai sindacati, già oggi in possesso dell’Inps, limitatamente alle imprese più grandi e maggiormente sindacalizzate, che fanno capo a Confindustria, calcola, "ci dicono che i tassi di sindacalizzazione in Italia potrebbero essere più bassi di quanto comunemente si ritiene: in queste imprese siamo attorno al 25%, molto meno del 40% riportato dall’Ocse, sulla base di segnalazioni degli stessi sindacati". L'inps, conclude, à comunque "disponibile a raccogliere anche i dati sulle elezioni delle RSU, utili a completare le misure di rappresentanza definite nell’accordo del 2013".