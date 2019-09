25 settembre 2019- 18:06 Coop: lancia nuova campagna 'una buona spesa può cambiare mondo'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Coop presenta 'Una buona spesa può cambiare il mondo'. E’ questo il claim della nuova campagna di comunicazione ideata da Havas Milan che segna un nuovo racconto dell’insegna. Il primo film on air dal 29 settembre sulle principali reti televisive e a seguire nel circuito di Rai Cinema. "Guardiamo avanti convinti dalla nostra storia e dai traguardi già raggiunti ad oggi ma abbiamo sentito la necessità di cambiare modalità e linguaggio della relazione con soci e clienti, arricchendola anche in pubblicità di un impegno collettivo", ha spiegato Maura Latini, Ad Coop Italia. Un rinnovato posizionamento, una nuova agenzia creativa con cui ripartire, una nuova modalità di racconto e di conseguenza un nuovo linguaggio. Coop, primaria insegna della grande distribuzione in Italia e associazione di consumatori (più di una famiglia su 4 in Italia è socio Coop), rilancia in un’ottica di cambiamento. Anche nella sua dimensione comunicativa. Sarà on air dal 29 settembre il primo di una serie di film (60”, 30”, 15’’oltre a un formato lungo esclusivo per circuito cinema e web) che segnano un nuovo inizio. Una favola moderna su quello che può generare una spesa consapevole. Incrociando esigenze narrative con una dimensione fortemente emotiva e centrando l’attenzione su un nuovo inconsueto testimonial protagonista. E’ il 'carrello Coop': spezza le catene che lo tengono fermo e inanimato ed inizia un viaggio nel mondo che lo porta a compiere atti virtuosi.