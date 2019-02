1 febbraio 2019- 12:55 Cooperative: Conte, ' fondamentali per economia e democrazia'

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - "Le cooperative rappresentano un pezzo di economia fondamentale per il Paese e per la qualità della democrazia. Il governo intende preservarne la funzione sociale, non per una concessione ma perchè la Costituzione lo prescrive. Non è un favore, è un dovere che il governo deve impegnarsi ad organizzare". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando alla Biennale della cooperazione."Per fare questo -ha aggiunto il premier- occorre promuovere e salvaguardare esclusivamente la buona cooperazione".