11 marzo 2019- 18:37 Copasir: domani audizione Conte su Rete 5G

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - Domani il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è atteso al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, il Copasir, dove in agenda l'audizione è in programma alle 15,30, subito dopo il rientro del premier dalla Sicilia. Al centro dell'intervento, a quanto si apprende, la Rete 5G, il nuovo standard per la comunicazione mobile che sarà disponibile dal 2020.Nell'intervento di Conte al Copasir, con ogni probabilità, verrà dunque affrontato il tema della sicurezza delle telecomunicazioni anche alla luce dei timori espressi dagli Stati Uniti sui colossi cinesi delle telecomunicazioni -Huawei e Zte - scesi in campo per lo sviluppo delle infrastrutture su cui viaggerà la tecnologia 5G.