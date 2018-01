COPERTA ELETTRICA IN FIAMME, DONNA UCCISA DA MONOSSIDO

7 gennaio 2018- 12:00

Lecce, 7 gen. (Adnkronos) - Una donna di 73 anni, pensionata, è morta nella sua abitazione di Copertino, in provincia di Lecce, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionatosi dall'incendio di una coperta elettrica. A ritrovare il cadavere nell'abitazione della donna in via Torino è stato il fratello che ha avvisato i carabinieri. L'incendio si era estinto in maniera autonoma ma il gas ha ucciso la signora come ha accertato il personale del 118 intervenuto sul posto. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria dell'ospedale per l'autopsia.