'COPIA E INCOLLA DISCORSO FILLON', MARINE LE PEN ACCUSATA DI PLAGIO

2 maggio 2017- 13:31

Parigi, 2 mag. (AdnKronos) - Nel discorso pronunciato ieri a Villepinte, a nord di Parigi, Marine Le Pen avrebbe citato - senza menzionare la fonte - interi paragrafi di un discorso pronunciato il 15 aprile, prima della sconfitta al primo turno delle presidenziali, dal candidato 'Les Républicains' François Fillon. A denunciare un vero e proprio 'copia e incolla' sono i media francesi, con tanto di sovrapposizione di immagini video che dimostrano la coincidenza di intere frasi e paragrafi, come ha fatto 'Ridicule TV'. Per il direttore della campagna di Le Pen, David Rachline, in nessun caso si può però considerare un plagio perché la candidata ha fatto riferimento in modo voluto al discorso di Fillon, per dimostrare di essere una candidata che unisce le persone.