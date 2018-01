COPPIA ACIDO: CASSAZIONE CONFERMA ADOTTABILITà FIGLIO, PRONTO RICORSO A CORTE UE

19 gennaio 2018- 17:30

Milano, 19 gen. (AdnKronos) - La Cassazione ha confermato l'adottabilità del figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher, entrambi condannati e oggi in carcere per le aggressioni con l'acido. L'avvocato della Levato, Laura Cossar, è pronta al ricorso alla Corte Europea. "Andremo a Strasburgo, anche se difficilmente, purtroppo, ci potrà portare indietro il bambino", spiega. La Procura generale della Cassazione, nel novembre scorso, aveva chiesto di revocare l'adottabilità del bambino di Martina Levato, dichiarata dal Tribunale dei Minori di Milano, sostenendo che i nonni, i genitori di Martina, avessero tutte le carte in regola per prendersi cura del piccolo. Secondo la Cassazione, però, la detenzione della Levato è "troppo lunga e i nonni terrebbero il figlio troppo invischiato nella vicenda. Una motivazione pretestuosa", sottolinea sempre Cossar.