7 dicembre 2018- 22:22 Coppia acido, pene ridotte in Cassazione per Levato e Boettcher

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - Pene ridotte per Martina Levato e Alexander Boettcher. La Cassazione ha confermato la condanna della 'coppia dell'acido' ma ha diminuito la pena di sei mesi per Martina Levato, che dovrà scontare quindi 19 anni e sei mesi, e di due anni per Boettcher, che sconterà quindi 21 anni di carcere. La quinta sezione penale della Suprema Corte ha di fatto eliminato la condanna per gli imputati relativa all'associazione a delinquere. "Ci era sembrata una forzatura fin dall'inizio e abbiamo avuto ragione", ha detto all'Adnkronos l'avvocato Alessandra Guarini, legale di Martina Levato.