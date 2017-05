COREA DEL NORD, ONU MINACCIA SANZIONI

16 maggio 2017- 08:18

New York, 16 mag. (AdnKronos) - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato fortemente l'ultimo lancio di un missile balistico effettuato dalla Corea del Nord due giorni fa, minacciando un inasprimento delle sanzioni. Nel denunciare "un comportamento altamente destabilizzante e la sfida provocatoria" da parte del 'regno eremita' alle risoluzioni dell'Onu, i 15 membri del Consiglio di sicurezza all'unanimità hanno esortato Pyongyang a mostrare "un impegno sincero alla denuclearizzazione attraverso azioni concrete", sottolineando l'importanza di "lavorare per ridurre le tensioni".Il Consiglio di sicurezza ha quindi intimato alla Corea del Nord di "non condurre altri test di missili balistici e nucleari", minacciando nuove e più dure sanzioni. La reazione al test deve essere "forte, rapida e ferma", ha detto l'ambasciatore francese al Palazzo di Vetro, Francois Delattre, secondo il quale la Corea del Nord "continua a giocare la doppia carta della provocazione e dell'escalation". Per oggi a New York è prevista una riunione del Consiglio di sicurezza.