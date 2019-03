15 marzo 2019- 16:14 Corinaldo: Mattarella, 'servono verità e giustizia' (2)

(AdnKronos) - "Non esistono parole -ha ribadito Mattarella- che possano essere di sostegno e di aiuto efficace. Quello che sapete è che la commozione ha investito tutta l'Italia e che per quanto mi riguarda rimane alta e rimane alta l'esigenza che si faccia giustizia per quello che è avvenuto. Non so dire altro perchè vi sono delle condizioni che il tempo che passa non fa attenuare e dimenticare ma accentua, più il passa il tempo più ci si rende conto di quel che è avvenuto e delle persone di cui si è privati. Però, per quel che può valere, vorrei dirvi tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà e davvero con affetto".