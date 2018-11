23 novembre 2018- 18:04 Corleone: al bar con nipote Provenzano, bufera dopo foto Fb candidato sindaco M5s (2)

(AdnKronos) - Per il democratico Carmelo Miceli la scelta del candidato sindaco penstastellato è "inappropriata. Intollerabile. Folle. Pericolosa". "In una terra di mafia non bisogna lasciare adito al dubbio - aggiunge -. Chi lo fa, sta solo rimestando nel torbido, prestando il fianco a quanto di più squallido possa esserci". E invita il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra del M5s a prendere posizione. "Imbarazzante il suo silenzio - sottolinea -. Quello di Morra è un comportamento complice e indegno di un presidente della commissione antimafia. Parli, condanni il suo candidato sindaco o si dimetta immediatamente". Anche il presidente nazionale dell'Arci, Francesca Chiavacci, e il presidente di Arci Sicilia, Salvo Lipari, criticano lo scatto. "In un momento in cui in Sicilia continuano ad arrivare segnali inquietanti su più fronti - dicono -, la scelta del candidato sindaco di Corleone del Movimento 5 Stelle di farsi fotografare con il nipote del boss Bernardo Provenzano appare grave o quantomeno inopportuna".