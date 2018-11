23 novembre 2018- 18:08 Corleone: dopo no di Di Maio candidato sindaco in riunione con suo staff

Corleone (Palermo), 23 nov. (AdnKronos) - Si?è chiuso in una stanza con il suo staff Maurizio Pascucci, il candidato M5S a sindaco di Corleone (Palermo), dopo avere saputo che il vicepremier Luigi Di Maio non sarebbe più venuto per la chiusura della campagna elettorale dopo la foto pubblicata con un nipote di Bernardo Provenzano. Avvicinato dai giornalisti non ha voluto parlare e ha chiuso la porta a chiave, all'interno del pastificio dove Di Maio era atteso da decine di persone sulla strada per San Cipirrello.