CORONA ANCORA NEI GUAI: DI NUOVO INDAGATO

2 ottobre 2017- 12:09

Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Fabrizio Corona alle prese ancora con la giustizia: è di nuovo indagato a Milano per i reati di appropriazione indebita ai danni della società Atena, a lui riconducibile, e dichiarazione infedele dei redditi. L'iscrizione nel registro degli indagati è un passaggio 'd'obbligo' dopo che i giudici milanesi lo hanno condannato lo scorso 12 giugno a un anno di carcere - caduto il reato più grave di intestazione fittizia dei beni - disponendo la trasmissione degli atti alla procura in relazione alle nuove ipotesi di reato emerse nell'inchiesta sui 2,6 milioni di euro trovati nel controsoffitto. Intanto, il tribunale Sezione misure di prevenzione, presieduto da Fabio Roia, ha respinto per la seconda volta (dopo il 'no' dello scorso luglio) l'istanza di revoca del sequestro di circa un milione di euro.