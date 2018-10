17 ottobre 2018- 18:19 Corruzione: Agenzia Entrate, collaboriamo con Procura

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "L’Agenzia delle Entrate sta collaborando con la Procura della Repubblica di Roma e con i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma nell’indagine che oggi ha portato agli arresti, con l’ipotesi di corruzione, truffa, frode informatica e accesso indebito ad un sistema informatico e telematico, di un funzionario in servizio presso la Direzione provinciale di Roma dell’Agenzia e di un commercialista romano". E' quanto si legge in una nota dell'Agenzia delle Entrate.L’indagine penale, rileva, "è scaturita da una denuncia presentata dalla Direzione Centrale Audit dell’Agenzia delle Entrate a seguito di una inchiesta amministrativa interna, volta ad accertare specifiche irregolarità segnalate tramite il canale whistleblowing".L’Agenzia ribadisce "la piena disponibilità a collaborare con gli inquirenti non solo per il doveroso rispetto delle norme, ma anche a tutela del lavoro e dell’onorabilità dei propri dipendenti che compiono ogni giorno, con professionalità e onestà, il proprio lavoro".