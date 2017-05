CORRUZIONE: ARRESTI TRAPANI, OGGI INTERROGATORIO MONTALTO

23 maggio 2017- 07:25

Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - Proseguono anche oggi gli interrogatori degli arrestati nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che ha portato in carcere, tra gli altri, l'armatore Ettore Morace. Dopo l'interrogatorio di garanzia di Morace, sentito ieri per oltre quattro ore, oggi il gip Marco Gaeta ascolterà il funzionario regionale Giuseppe Montalto, che si trova agli arresti domiciliari. Anche Montalto è accusato di corruzione. Domani mattina toccherà, invece, al candidato sindaco di Trapani e deputato regionale Girolamo Fazio. Ieri Morace, rispondendo alle domande del gip e dei pm Francesco Gualtieri e Luca Battinieri, ha respinto tutte le accuse, negando di avere mai esercitato pressioni per ottenere favori da politici. Nell'ambito dell'inchiesta sono indagati anche l'ormai ex sottosegretaria ai Trasporti Simona Vicari, il Presidente della regione siciliana Rosario Crocetta e l'ex deputata Ars Marianna Caronia, candidata in una lista a sostegno del candidato sindaco di Palermo Fabrizio Ferrandelli.