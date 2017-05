CORRUZIONE: ARRESTI TRAPANI, REVOCATI GLI ARRESTI DOMICILIARI A FUNZIONARIO

29 maggio 2017- 13:25

Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Torna libero Giuseppe Montalto, il funzionario regionale siciliano, arrestato due settimane fa nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che ha portato in carcere l'armatore Ettore Morace per corruzione. Il Gip del Tribunale di Palermo, Marco Gaeta, accogliendo la richiesta del suo legale, l'avvocato Vincenzo Lo Re, ha revocato gli arresti domiciliari inflitti a Giuseppe Montalto. Nell'inchiesta sono indagati anche il Presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta e l'ex sottosegretario alle Infrastrutture Simona Vicari, che ha rassegnato le dimissioni dopo la notizia dell'inchiesta a suo carico per concorso in corruzione.