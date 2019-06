12 giugno 2019- 08:34 Corruzione: arresto Arata, per gip, 'elevato rischio infiltrazioni mafiose'

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Negli affari degli impianti eolici tra Paolo Arata, l'ex consulente della Lega arrestato all'alba di oggi per corruzione, e l'imprenditore Vito Nicastri, anche lui finito in manette nella stessa operazione, ci sarebbe un "elevato rischio di infiltrazioni di Cosa nostra". Lo scrive il gip Guglielmo Nicastro che ha firmato la misura cautelare che ha portato in carcere anche il figlio di Arata, Francesco.