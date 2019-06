12 giugno 2019- 08:07 Corruzione: arresto Arata, prosegue filone inchiesta romana su Siri

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Prosegue il filone di inchiesta della Procura di Roma che vede indagati l'ex consulente della Lega Paolo Arata e l'ormai sottosegretario Armando Siri. L'indagine era stata avviata a Palermo ma poi trasferita, per la parte riguardante il politico, ai colleghi della Capitale. Secondo la Dda Siri sarebbe il destinatario di una tangente da 30 mila euro in cambio di un emendamento nell'ambito di un affare sull'eolico insieme con l'imprenditore Vito Nicastri, anche quest'ultimo finito in carcere all'alba di oggi.