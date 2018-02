CORRUZIONE: ARRESTO PM LONGO, INDAGATI ALTRI DUE MAGISTRATI

8 febbraio 2018- 16:56

Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - Ci sono altri due magistrati coinvolti nell'inchiesta che due giorni fa ha portato all'arresto di 15 persone, tra cui il pm Giancarlo Longo, accusato di corruzione. Si tratta di altri due magistrati che hanno lavorato, come Longo, alla Procura di Siracusa. I due, Marco Di Mauro e Maurizio Musco, sono indagati, come si apprende da ambienti giudiziari. Risulta indagata anche un'altra donna, un avvocato. Ieri pomeriggio gli uomini della Guardia di Finanza di Messina su delega della Procura sono tornati a Siracusa per effettuare nuove perquisizioni e consegnare gli avvisi di garanzia ai due magistrati.