28 giugno 2019- 17:33 Corruzione: assessore Sicilia, ‘Dimissioni? Vado avanti, non cedo mai’

Palermo, 28 giu. (Adnkronos) - "Assolutamente no, voglio portare a termine il mio incarico in maniera ancora più decisa. Nella vita sono un operativo, non cedo mai". A dirlo è stato l’assessore all’Energia della Regione siciliana, Alberto Pierobon, replicando ai giornalisti che gli chiedevano se in queste ultime settimane abbia mai pensato di fare un passo indietro.