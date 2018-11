21 novembre 2018- 12:08 Corruzione: aula vota per stop lavori fino alle 13, opposizione contesta

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - L'aula della Camera ha votato a favore della proposta dei 5 Stelle di rinviare alle 13 i lavori sul ddl anticorruzione. Una richiesta avanzata da M5S per riunirsi dopo che ieri la maggioranza è andata sotto su emendamento a scrutinio segreto. Ma le opposizioni contestano. "Non avete bisogno di riunirvi -dice Graziano Delrio, capogruppo Pd- é stato espresso un voto segreto e non c'è nessun elemento che possa indurre lei, presidente Fico, o la maggioranza a modificare un voto dove i deputati hanno espresso una libera prerogativa: votare secondo coscienza e non secondo le direttive di partiti, non riunitevi ancora ma siate liberi".