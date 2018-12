18 dicembre 2018- 19:43 **Corruzione: Bonafede, giornata storica, Stato sta con cittadini onesti**

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "E' una giornata storica. Il Movimento 5 Stelle porta avanti da sempre la battaglia per la legalità e oggi è una giornata storica che vogliamo dedicare tutti i cittadini onesti che si spaccano schiena e che da ora in poi sapranno che lo Stato è dalla loro parte". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo l'ok al ddl anticorruzione. "E' una legge contro i furbi che pensavano di farla sempre franca, d'ora in poi non sarà più così: chi sbaglia, paga", aggiunge Bonafede. "Il primo pensiero va ai giovani italiani che ora potranno vedere il loro futuro da un punto di vista differente fatto di onestà, legalità e meritocrazia. A loro dedichiamo questa legge".