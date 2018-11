22 novembre 2018- 17:26 Corruzione: Bonafede, orgoglioso, ok definitivo entro fine anno

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "Sono soddisfatto e orgoglioso, oggi è un bel traguardo per l'Italia anche se siamo ancora in prima lettura". Cosi' il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, commenta con i cronisti in Transatlantico l'approvazione del ddl Anticorruzione alla Camera. Sulla norma relativa al peculato, che, dopo l'incidente dell'emendamento Vitiello, dovrà essere tolta dalla misura nel corso della seconda lettura al Senato, il Guardasigilli sostiene che "non c'è da tenere alta nessuna guardia, ma da portare avanti il provvedimento con determinazione: entro dicembre dovrà esserci l'approvazione definitiva". Quanto alla riforma della prescrizione, contenuta nel testo del ddl anticorruzione ma la cui entrata in vigore è prevista per il 2020, "è fatta apposta per poter spendere i soldi già stanziati e con la Lega - assicura Bonafede - siamo perfettamente d'accordo per riscrivere il processo penale ed eliminare i tempi morti".