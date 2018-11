16 novembre 2018- 14:00 Corruzione: Buscema (Corte conti), per combatterla serve più trasparenza

Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - "La Corte dei conti svolge un ruolo di prevenzione nei confronti della corruzione attraverso l'attività di controllo". Così il Presidente della Corte dei conti Angela Buscema, all'Adnkronos, parlando del fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione. Per Buscema per combattere la corruzione "le istituzioni devono agire in maniera coordinata". "Innanzitutto la corruzione deve essere contrastata attraverso un'azione coordinata di tutte le magistrature - dice ancora Buscema - che sia quella ordinaria o quella della Corte dei conti". "Il concetto di corruzione si può contrastare sotto due aspetti - dice ancora il Presidente della Corte dei conti - uno attraverso la trasparenza e l'altro attraverso la semplificazione. La corruzione finisce per essere la via di fuga rispetto a una serie di adempimenti che sono superflui". E commentando le parole del Governatore siciliano Nello Musumeci che, nei giorni scorsi, ha spiegato che "a volte è più facile combattere la mafia che certa burocrazia", Angelo Buscema ha spiegato: "Comprendo dal suo punto di vista la sua posizione - dice - perché abbiamo una serie di norme eccessive e adempimenti procedurali molto dettagliati che finiscono per non dare risultati concreti. Combattere la burocrazia significa organizzare l'attività in maniera più semplice, unificando le competenze".