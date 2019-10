19 ottobre 2019- 15:44 Corruzione: Caiazza, 'cancro da combattere ma evitare di creare ingiustizie feroci'

Taormina (Messina), 19 ott. (Adnkronos) - "La corruzione è un fenomeno che accompagna la pubblica amministrazione da sempre e non solo nel nostro paese. Sicuramente è un cancro che va combattuto. Bisogna vedere che capacità di risposta efficace si riesce a dare. Ma anche qui, però, dobbiamo fare attenzione che in nome della battaglia contro la corruzione, che tutti condividiamo, si approntino strumenti che non la combattono ma possono creare ingiustizie feroci". Lo ha detto all'Adnkronos il Presidente dell'Unione Camere penali, Gian Domenico Caiazza, parlando dell'allarme lanciato nei giorni scorsi dall'ormai ex Presidente dell'Anac Raffaele Cantone sulla corruzione. "Ad esempio - dice Caiazza, a margine del congresso delle Camere penali in corso a Taormina (Messina)- la legge 'spazzacorrotti' ha introdotto delle misure che sono sloganistiche e iperboliche e che creeranno delle conseguenze terribili. Basta una condanna a due anni di reclusione per un reato contro la Pubblica amministrazione, per avere l'interdizione perpetua dalla contrattazione con la Pubblica amministrazione".