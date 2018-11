5 novembre 2018- 19:06 Corruzione: Carfagna, Lega e M5S divisi su tutto

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "Ancora una volta un provvedimento del governo finisce stritolato dai conflitti nella maggioranza. Questo capita perché Lega e M5s non condividono gli stessi valori, non hanno un progetto unitario per il Paese. Ieri era il Decreto Emergenze, oggi l’Anticorruzione, domani toccherà alla Manovra. Intanto l'Italia si impoverisce, il territorio è devastato, la crisi sociale infuria”. Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.