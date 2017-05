CORRUZIONE: CARONIA, ACCUSE INFONDATE, PROSEGUO CAMPAGNA ELETTORALE

19 maggio 2017- 15:54

Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Un atto dovuto con il quale la Procura di Palermo mi ha doverosamente informato che potrò rendere, nei modi e termini di legge, tutti quei chiarimenti che serviranno a dimostrare, in ogni sede, la assoluta infondatezza e inconsistenza degli ipotizzati addebiti nei miei confronti. Condotta quest'ultima alla quale mi accingo non appena me ne verrà data occasione". A dirlo è Marianna Caronia, ex deputato regionale e candidata al Consiglio comunale di Palermo a sostegno di Fabrizio Ferrandelli, a proposito dell'avviso di garanzia ricevuto nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto del candidato sindaco di Trapani Girolamo Fazio, dell'armatore Ettore Morace e del funzionario regionale Giuseppe Montalto. "Ribadita, dunque, la mia piena fiducia nell'operato della magistratura - aggiunge -, fiducia che ciascuno, in uno Stato di diritto e di democrazia ha il diritto e dovere di potere riporre, e sottolineato che l'avviso di garanzia è esclusivamente un atto di informazione 'dovuto' al cittadino e non può mai costituire un'anticipazione di giudizio, con forza e assoluta serenità riaffermo il mio intendimento di continuare, senza se e senza ma, la mia campagna elettorale certa che la coincidenza temporale tra l'attuale sfida sociale alla quale mi accingo e l'odierno occorso sia appunto unicamente una spiacevole evenienza" conclude Caronia.