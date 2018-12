18 dicembre 2018- 20:07 **Corruzione: Conte, continua cambiamento per rilanciare sistema Italia**

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "Per la prima volta il nostro Paese ha una legge organica e strutturata per combattere in modo serio la piaga della corruzione. Continua il nostro percorso di cambiamento per rilanciare il “sistema Italia”. Un grazie per l’impegno profuso al ministro Alfonso Bonafede". Così il premier Giuseppe Conte, in un tweet, commenta il via libera definitivo al ddl anticorruzione.