21 novembre 2018- 13:12 Corruzione: Conte, faremo terza lettura, ok entro dicembre

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - "Dovevamo risolvere e trovare una soluzione all'incidente di percorso che c'è stato ieri: proseguiremo nella valutazione degli emendamenti, poi correggeremo al Senato" e quindi il testo tornerà alla Camera per la terza lettura. "Avevamo previsto l'approvazione per gennaio 2019, la notizia è che verrà approvato alla Camera in terza lettura per la fine di dicembre". Lo dice il premier Giuseppe Conte sul ddl anticorruzione dopo la riunione alla Camera, nella sala del governo, con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e i ministri Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro.