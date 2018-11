5 novembre 2018- 20:23 Corruzione: Conte lavora a intesa su prescrizione, strada in salita

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - Appena atterrato a Roma ha iniziato la girandola di telefonate per sciogliere il nodo della prescrizione, al centro di un nuovo braccio di ferro tra Lega e M5S. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è l''arbitro' di una nuova partita tra i due alleati di governo e la strada ancora una volta appare tutta in salita: col M5S da un lato deciso "a non arretrare di un passo" e la Lega che manda a dire, attraverso il suo leader Matteo Salvini, che la riforma è nel contratto ma va fatta come si deve, "altrimenti è una sconfitta per tutti".Domattina Conte a Palazzo Chigi, riferiscono fonti di governo, dovrebbe vedere il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, e altri esponenti dell'esecutivo in quota Lega. Ma si tratterà, con ogni probabilità, di un incontro interlocutorio, nell'attesa di trovare la soluzione con i due vicepremier. Un primo incontro tra i tre potrebbe tenersi già domani sera, al rientro di Di Maio dalla Cina (Salvini dovrebbe atterrare dal Ghana già nel pomeriggio), mentre mercoledì, con ogni probabilità, dovrebbe esserci un nuovo vertice, ma stavolta sulla manovra, altro tema caldo del governo giallo verde.