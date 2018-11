21 novembre 2018- 13:15 Corruzione: Conte, rischio ingorgo con manovra? Saremo bravi vigili

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - "Rischio ingorgo? Saremo dei bravi vigili". Il premier Giuseppe Conte risponde così ai cronisti che gli chiedono se non ci sia il rischio che il ddl anticorruzione, che il governo intende approvare entro dicembre in terza lettura, non rischi di impattare sull'esame della manovra.