CORRUZIONE: CROCETTA, ARRESTO BIGOTTI? IL TEMPO è GALANTUOMO...

6 febbraio 2018- 13:12

Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - "Il tempo è galantuomo...". Così, l'ex Governatore della Sicilia Rosario Crocetta commenta l'arresto di Enzo Bigotti, l'ìimprenditore arrestato oggi, con altre 14 persone, nella maxioperazione della Gdf tra Roma e Messina. "Bigotti è lo stesso uomo che comprò con il Governo Cuffaro il patrimonio della Regione, coinvolto nell'affaire Consip. Nel 2015 denunciai alla procura della Repubblica di Palermo l’operazione maldestra che era stata fatta nei confronti della regione - dice Crocetta - In pratica, la regione cedette il suo patrimonio immobiliare a metà del prezzo del suo valore di mercato e riaffittò tutti quegli immobili, valutandoli il doppio del prezzo per cui li aveva ceduti, determinando una perdita per le casse regionali di circa 500 milioni di Euro". "In questi anni, i giullari dei potentati mi hanno letteralmente crocifisso, accusandomi di giustizialismo, per le denunce che ho fatto, denunce per i miliardi di Euro che una classe dirigente allegra ha rubato ai siciliani - dice - Nel tempo sarà sempre più evidente la ragione perché Rosario Crocetta doveva essere assolutamente fatto fuori. Ma io sono qui ancora a denunciare tutto ciò che non va e a battermi per il riscatto della Sicilia".