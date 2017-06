CORRUZIONE: CROCETTA CHIEDE DIMISSIONI A PISTORIO, 'C'è UN LIMITE A TUTTO' (2)

13 giugno 2017- 19:09

(AdnKronos) - "Solo che le frasi da osteria, lei onorevole Assessore, non le manifestava al Bar, ma nella sede istituzionale di quel l'assessorato alle infrastrutture, che le ho dato la possibilità di presiedere nonostante che in molti le rimproverassero un passato dai facili cambi di casacca politica - scrrive ancora Crocetta a Pistorio - I suoi pettegolezzi hanno contagiato talmente i suoi collaboratori, che ad un certo punto, convinti dall'idea di me che lei ha trasmesso, non solo mi hanno attribuito una serie infinita, quanto inesistente, di amanti - purtroppo tutti brutti, ovviamente non tutti sanno quanto io sia cultore della bellezza - ma, hanno finito per pensare seriamente che quando volevo spostare il collegamento da Lamezia Terme a Palermo, non lo facevo per valorizzare i porti e gli aeroporti siciliani, ma per follia amorosa neu confronti di un 60 sposato e padre di figli, che fra l'altro non vive abitualmente a Filicudi, colpevole di avermi rappresentato le problematiche dell'isola". "I suoi stornelli da osteria assessoriale hanno prodotto un grave danno all'immagine delle istituzioni e, pertanto, rappresentano fatti pubblici e non privati, con un'aggravante di intenzione omofobica decisamente insopportabile - conclude - Se, insieme a tutto ciò aggiungiamo comportamenti che prefigurano un suo tradimento politico, attraverso un dialogo che lei ha aperto con tanti e fra questi Cuffaro, ritengo che lei ne debba trarre le dovute conseguenze rassegnando le sue dimissioni, così potrà reincontrarsi con i suoi ex amici e parlare male di me liberamente, da caserma, da osteria, senza limiti. Buon divertimento". Inviato da iPhone