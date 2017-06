CORRUZIONE: CROCETTA, DA M5S DIFFAMAZIONE, PRONTO A QUERELA

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Cancelleri e Attaguile cominciassero a tremare perché gli estremi per la diffamazione ci sono tutti. Presenterò una querela perché hanno preso del gossip e lo hanno fatto proprio per giustificare la loro tesi accusatoria. In questa vicenda io sono la vittima". A dirlo all'AdnKronos è il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, al termine dell'interrogatorio fiume davanti ai magistrati della Procura di Palermo nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che coinvolge l'armatore Ettore Morace e il candidato sindaco di Trapani, Girolamo Fazio. Nei giorni scorsi sia il pentastellato parlamentare all'Assemblea regionale siciliana, che Angelo Attaguile, segretario nazionale di 'Noi con Salvini', avevano chiesto le dimissioni del governatore. "Quello che risulterebbe dall'informativa dei carabinieri – aveva detto il grillino - si configura come un intollerabile e inqualificabile uso della cosa pubblica a fini privati. Crocetta avrebbe pressato per un prolungamento del servizio di collegamento navale con Filicudi, a quanto si apprende, per questioni di cuore, quindi di natura personale che nulla hanno a che vedere con gli interessi della collettività. Le ombre sulla presidenza sono pesantissime. Crocetta non può non dimettersi". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il leghista. "Gli atti giudiziari di cui la stampa è venuta in possesso - aveva attaccato - parlano senza dubbio alcuno di un governatore invaghito che utilizza le risorse economiche di una Regione in grandissima difficoltà, indebitata come non mai, per raggiungere Filicudi con l’intento di coltivare il suo amore".