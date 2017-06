CORRUZIONE: CROCETTA, IO VITTIMA E PER REGIONE DANNO ERARIALE

6 giugno 2017- 21:07

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Ho sempre avuto rispetto della magistratura e sono grato ai pm perché mi hanno consentito di chiarire alcuni aspetti. Il sistema del recupero delle corse è obbligatorio ma ho scoperto che negli anni quei recuperi non sono mai stati fatti. Per questo motivo ho chiesto ai magistrati di verificare quanto e successo e io stesso avvierò una verifica amministrativa per verificare il danno erariale per la Regione. In questa vicenda io sono una vittima altro che corruzione". A dirlo all'AdnKronos è stato il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, indagato per concorso in corruzione dalla Procura di Palermo nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'armatore Ettore Morace, del candidato sindaco di Trapani Girolamo Fazio e del funzionario regionale Giuseppe Montalto. Il governatore, uscito dal Palazzo di giustizia accompagnato dal suo legale, l'avvocato Vincenzo Lo Re, è stato sentito per circa tre ore durante le quali ha ricostruito nei particolari la vicenda.