CORRUZIONE: CROCETTA, MINNITI RINVII ELEZIONI A TRAPANI

19 maggio 2017- 18:12

Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Le elezioni a Trapani avvengono in una situazione che non assicura più un vero voto democratico, ma la Regione siciliana non ha alcun potere per impedire il voto sulla base di un'inchiesta giudiziaria. Tali poteri sono attribuiti al ministero dell'Interno. Politicamente mi auguro ci sia un rinvio delle elezioni ma dal punto di vista amministrativo non ci può essere alcun atto della Regione in tal senso". A dirlo all'AdnKronos è il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, dopo la bufera che si è abbattuta a Trapani con l'arresto oggi del candidato sindaco e deputato regionale Girolamo Fazio e con la richiesta ieri di soggiorno obbligato per un altro candidato sindaco, il senatore azzurro Antonino D'Alì.