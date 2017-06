CORRUZIONE: CROCETTA, PISTORIO DISPIACIUTO MA CHIARISCA PUBBLICAMENTE

7 giugno 2017- 16:19

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Mi ha chiamato poco fa l'assessore Pistorio per dirmi che è dispiaciuto per tutta questa vicenda e che quell'intercettazione era solo un pettegolezzo solo pour parler. Comunque, mi ha assicurato che chiarirà tutto pubblicamente. Perché questa storia non può certo restare tra me e lui". Lo ha detto All'AdnKronos il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, parlando dell'intercettazione in cui l'assessore regionale alle Infrastrutture, Giovanni Pistorio, ironizzava sull'omosessualità dello stesso Crocetta. Ieri sera Crocetta, uscendo dal Palazzo di giustizia, dove è stato interrogato per circa 4 ore nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per concorso in corruzione, aveva detto che era venuto meno il rapporto di fiducia con Pistorio. Oggi il 'chiarimento' tra i due, ma Crocetta insiste: "Su di me sono state dette falsità, sono stato diffamato, hanno chiesto le mie dimissioni per un fatto inesistente. Quindi, chiedo che Pistorio chiarisca pubblicamente le sue parole".