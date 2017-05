CORRUZIONE: DEPUTATO M5S A FUNZIONARIO ARRESTATO 'TI AIUTO A BLOCCARE NOMINA CONSULENTE'

19 maggio 2017- 18:36

Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - Per bloccare a nomina di un consulente tecnico sgradito all'armatore Ettore Morace, il funzionario regionale Giuseppe Montalto, arrestato oggi, insieme con l'armatore, per corruzione, si era rivolto anche a un deputato M5S all'Ars. Che aveva assicurato di aiutarlo a fermare la nomina di Giuseppe Prestigiacomo. "Montalto - scrive il gip nella misura cautelare - dopo aver appurato la fondatezza dell'informazione contattava il deputato dell'Ars e portavoce del partito politico Movimento 5 stelle Sergio Tancredi a cui chiedeva notizie sulla nomina del consulente". "Tancredi riferiva a Montalto di non saperne nulla e gli garantiva che si sarebbe attivato con i suoi deputati in commissione per evitare la nomina", scrive il gip. Montalto era molto preoccupato e ci teneva particolarmente a bloccare la nomina di Prestigiacomo che gli avrebbe creato problemi in assessorato. "Assai significativa era un'affermazione di Montalto che tradiva la forte preoccupazione legata all eventuale nomina del consulente". "Non vorrei che mi mettano un 'Papa nero', dice Montalto a Tancredi e il deputato grillino "gli garantiva il suo interessamento" per "scongiurare la nomina del consulente" attraverso la mancanza del numero legale in commissione Affari istituzionali.