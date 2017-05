CORRUZIONE: DEPUTATO M5S A FUNZIONARIO ARRESTATO 'TI AIUTO A BLOCCARE NOMINA CONSULENTE' (2)

19 maggio 2017- 18:36

(AdnKronos) - Ecco l'intercettazione della conversazione tra Montalto e Tancredi. A chiamare è Montalto che chiede al deputato M5S: "Uh senti, voi chi avete in quarta commissione?". E Tancredi: "Ehhh in quarta commissione ci sono Gianina (Ciancio ndr) e Trizzino (Giampiero)". E Montalto: "Trizzino, perfetto". Montalto spiega a Trancredi della nomina di Prestigiacomo, non gradita."Leggendo diciamo l'ordine del giorno della della Commissione in quarta hanno la nomina di un consulente a titolo gratuito", gli dice. "Per le tematiche relative al trasporto marittimo". E Tancredi: "eeee da dove ci esce sta cosa?". Montalto: "Che cazzo ne so, lo sto chiedendo a te ne hai tre in commissioni li chiami e gli dici ma chi?". E Tancredi lo rassicura: "Aspetta che ora chiamo". Montalto gli dice: "Non vorrei che mi mettano un 'Papa nero'". E Tancredi replica: "E minchia di che cazzo parliamo, poi questa cosa scusa". Montalto spiega poi a Tancredi: "Allora io potevo pensare siete stati voi che avete rotto i coglioni che volevate un consulente ma poi conoscendovi che abbiamo...". E Tancredi: "ma no, l'avremmo detto". Montalto cerca rassicurazioni: "Vediamo di capirlo chi? Vedi con i tuoi, poi in funzione di questo si decide" Il grillino gli risponde: "Va bene, va bene, ora ora chiamo chiamo a Giampiero". Segue una telefonata intercettata tra Montalto e un altro funzionario regionale, Mario La Rocca per avere notizie sulla Commissione.Anche il Procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, nel corso della conferenza stampa di oggi ha parlato dell'episodio citato dal gip nella misura cautelare. "Per bloccare la nomina Montalto ha ottenuto l'appoggio del M5S", ha detto Lo Voi ai giornalisti. "Risulta, ad esempio, che i Cinque stelle avevano fatto mancare il numero legale durante una seduta per decidere la nomina del consulente".