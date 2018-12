18 dicembre 2018- 19:53 Corruzione: Di Maio, ok a ddl è rivincita degli onesti

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "Sono sei mesi che il M5S è al governo e questo è uno dei più grandi risultati che portiamo a casa. Nulla sarà più come prima, per i partiti, per i furbi che si sentiranno più soli e abbandonati dallo Stato. I cittadini onesti ora sono al centro". Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, nel piazzale antistante Montecitorio dove i 5 Stelle si sono dati appuntamenti per festeggiare l'approvazione in via definitiva della legge anticorruzione, commenta il via libera al provvedimento."Ci siamo riusciti in soli sei mesi - rivendica Di Maio - mentre abbiamo passato cinque anni a chiuderne una ai partiti che avevano indagati e corrotti al loro interno". Con il via libera al ddl anticorruzione "niente sarà più come prima - afferma ancora Di Maio - finora gli onesti erano stati trattati da fessi, ma adesso cambia tutto. Il merito lo rimettiamo al centro. Diamo alle forze dell'ordine gli strumenti per andarsi a prendere chi mette le mani nella marmellata e non fargliele mettere mai più grazie al Daspo per i corrotti".