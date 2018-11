8 novembre 2018- 14:25 Corruzione: donazioni a partiti, nuovo fronte M5S-Lega su tetto 500 euro (2)

(AdnKronos) - Superato lo scoglio della prescrizione, i toni in commissione sembrano tuttavia rasserenarsi. Igor Iezzi, capogruppo della Lega in Affari costituzionali e autore dell'emendamento che, inizialmente, chiedeva di sopprimere per intero le norme per la trasparenza del finanziamento ai partiti e alle fondazioni, spiega che, oltre a proposte di misure per 'sbianchettare' per intero l'articolo in questione, si è fatto promotore anche di proposte per alzare l'asticella della trasparenza sopra i 500 euro, "ad esempio a 3.000 - dice all'Adnkronos - che mi sembra una soglia ragionevole"."Se uno mi da 500mila euro - ragiona - allora mi sobbarco anche un po' di burocrazia, ma se me la devo sobbarcare per i 600 euro della 'sciura' Ines allora gli dico di tenerseli... Comunque stiamo discutendo, al momento il clima mi sembra buono e c'è apertura per capire le istanze, dall'una e dall'altra parte". "Noi siamo per la trasparenza a tutto campo - dice all'Adnkronos Francesco Forciniti, del M5S, relatore del provvedimento sempre nella I commissione - ovvio che si rende necessario individuare una soglia ragionevole. La trattive vanno avanti, non solo su questo punto ma sull'impianto dell'intero provvedimento".