20 novembre 2018- 21:00 **Corruzione: D'Uva, così non si va avanti, fatto gravissimo**

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "Quello che è accaduto oggi in aula è un fatto gravissimo. Così non si va avanti”. Lo dichiara Francesco D’Uva, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera. “Noi non salviamo i furbetti dalla galera. Chi ha votato Sì a un emendamento che va a favore dei delinquenti si sta assumendo una responsabilità enorme agli occhi dei cittadini”.