CORRUZIONE: ENI, ESTRANEI A QUALSIASI IPOTESI DEPISTAGGIO

8 febbraio 2018- 19:54

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Eni ribadisce "di essere estranea a qualsiasi ipotesi di reato e a presunti 'depistaggi' legati a inchieste giudiziarie e intende fare chiarezza su vicende di cui danno notizia in questi giorni gli organi d’informazione.Ove fossero mai sussistenti i fatti di cui si riceve notizia dalla stampa, Eni si considera parte danneggiata e si riserva ogni iniziativa nei confronti di qualsivoglia responsabile, in ogni sede, e a tutela della propria reputazione". E' quanto si legge in una nota del gruppo petrolifero italiano in merito alle indagini in corso della Procura di Roma e di Messina.