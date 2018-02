CORRUZIONE: ENI, NON INDAGATA, AUSPICHIAMO SI FACCIA CHIAREZZA

6 febbraio 2018- 15:31

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Con riferimento alle notizie riportate dagli organi di informazione circa gli sviluppi dell’inchiesta condotta da alcune Procure in merito a un presunto falso complotto costruito ai danni dei propri vertici aziendali, Eni, non indagata, auspica che si faccia quanto prima chiarezza sui fatti oggetto di indagine". Così un portavoce dell'Eni interpellato dall'Adnkronos in merito all'indagine dalle Procure di Roma e Messina su un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla corruzione.