5 novembre 2018- 18:18 Corruzione: Fdi, maggioranza si esprima su ammissibilità emendamento

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "Fratelli d'Italia in commissioni Affari costituzionali e in commissione Giustizia riunite per discutere il ddl anti corruzione ha chiesto che la maggioranza si esprima subito sull'ammissibilità dell'emendamento sulla prescrizione prima ritirato e poi ripresentato di fatto identico”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e Ylenja Lucaselli.“Altrimenti – aggiungono i deputati di Fdi - è necessario prendere atto che non ci saranno i tempi necessari per portare il provvedimento in Aula la prossima settimana. Se M5S e Lega non stanno trovando un accordo crediamo sia più dignitoso rimandare il ddl a data da destinarsi piuttosto che andare avanti con trucchetti indecenti come quello di ritirare l'emendamento e ripresentarlo cambiando solo il titolo”.