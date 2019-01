10 gennaio 2019- 18:38 Corruzione: Ferrara (M5S), 'promulgazione legge coronamento grande lavoro'

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "La promulgazione, da parte del Capo dello Stato, della legge sulla corruzione, è il coronamento del grande lavoro svolto dal Movimento 5 Stelle per cambiare l’Italia. Si tratta di un impegno che abbiamo portato avanti anche in Europa con l’approvazione della Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro la corruzione, di cui sono stata autrice”. Lo afferma Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. “Auspichiamo -aggiunge- che adesso anche l’Europa segua l’esempio dell’Italia e ponga mano ad una regolamentazione più incisiva ed efficace per il contrasto a questa forma di criminalità che affligge la pubblica amministrazione e danneggia gravemente i cittadini. Una speranza che potrà trasformarsi in realtà grazie al cambiamento che certamente seguirà il voto di maggio per il rinnovo del Parlamento europeo”.