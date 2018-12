18 dicembre 2018- 20:06 Corruzione: festa M5S a Montecitorio, bye bye corrotti

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - Stavolta il brindisi non c'è, come per il taglio dei vitalizi ai parlamentari, ma i sorrisi, i cartelli e le bandiere del M5S la fanno da padrona in piazza Montecitorio. A stretto giro dal via libera definitivo al ddl anticorruzione, i parlamentari pentastellati si riversano in piazza, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il vicepremier Luigi Di Maio in prima fila, per festeggiare il disco verde al provvedimento. Tra le mani cartelli con su scritto 'bye bye corrotti' e facsimile di cartelli stradali con un uomo che corre perdendo soldi e una ramazza dietro a spazzarlo via: attenzione cambiamento in corso, si legge sopra l'hashtag #spazzacorrotti. Appena Di Maio fa capolino nella piazza, un elicottero sorvolo il cielo sopra Montecitorio: "ecco, stanno andando a prendere i primi corrotti", commenta Di Maio tra i sorrisi e gli applausi dei suoi.